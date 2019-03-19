Умерла трехкратная олимпийская чемпионка

Вторник, 19 Март 2019 Мир Мир

Умерла трехкратная олимпийская чемпионка

Трехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Андреа Поллак скончалась в возрасте 57 лет.

Об этом сообщает Swim Swam.

Поллак умерла 13 марта. Бывшая спортсменка боролась с раком.

Спортсменка трижды становилась олимпийской чемпионкой и также завоевала три серебряных награды. Она была включена в Зал славы мирового плавания в 1987 году.

Пловчиха представляла на Играх сборную ГДР. На первой для себя Олимпиаде в 1976-м в Монреале Поллак выиграла две золотые медали. Тогда ей было 15 лет. Третью награду высшего достоинства пловчиха завоевала на Олимпиаде-1980 в Москве.

В 1990-х в числе других бывших спортсменов сборной ГДР Поллак утверждала, что тренерский штаб обманом давал атлетам запрещенные препараты. По словам Поллак, анаболические стероиды предлагались под видом витаминных препаратов.

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