Умерла трехкратная олимпийская чемпионка

Об этом сообщает Swim Swam.

Поллак умерла 13 марта. Бывшая спортсменка боролась с раком.

Спортсменка трижды становилась олимпийской чемпионкой и также завоевала три серебряных награды. Она была включена в Зал славы мирового плавания в 1987 году.

Пловчиха представляла на Играх сборную ГДР. На первой для себя Олимпиаде в 1976-м в Монреале Поллак выиграла две золотые медали. Тогда ей было 15 лет. Третью награду высшего достоинства пловчиха завоевала на Олимпиаде-1980 в Москве.

В 1990-х в числе других бывших спортсменов сборной ГДР Поллак утверждала, что тренерский штаб обманом давал атлетам запрещенные препараты. По словам Поллак, анаболические стероиды предлагались под видом витаминных препаратов.