Умерла звезда «Монти Пайтона»

Четверг, 23 Январь 2020 Мир Мир

Умерла звезда «Монти Пайтона»

Британский актер, режиссер и сценарист Терри Джонс, звезда комик-группы «Монти Пайтон», умер в возрасте 77 лет.

О смерти артиста сообщил его агент. Отмечается, что он страдал редким заболеванием — лобно-височной деменцией, сообщает euromag.ru.

Терри Джонс совместно с Терри Гиллиамом создал фильмы «Монти Пайтон и Священный Грааль» и «Смысл жизни по Монти Пайтону», выступил режиссером ленты «Житие Брайана по Монти Пайтону», снял комедии «Эрик-викинг» и «Ветер в ивах». Во всех этих лентах Джонс также выступил сценаристом и актером. Последней режиссерской и сценарной работой Джонса стал фильм «Все могу» с Саймоном Пеггом в главной роли.

«Монти Пайтон» — британская комик-группа, существовавшая с 1969-го по 2014 год. В нее входили Джонс, Гиллиам, Грэм Чэпмен, Джон Клиз, Эрик Айдл и Майкл Пейлин.

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