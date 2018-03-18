Умерший основатель IKEA оставил патриотичное завещание

Воскресенье, 18 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Умерший основатель IKEA оставил патриотичное завещание

Основатель IKEA Ингвар Кампрад, который умер в конце января, оставил половину состояния четырем детям, а оставшиеся деньги завещал направить на развитие региона Норрланд, расположенного на севере Швеции.

«Ингвар Кампрад всегда интересовался Норрландом и часто там бывал. Он хотел, чтобы молодые люди жили в этом регионе, а не были вынуждены переезжать», - сообщил глава Фонда IKEA и бывший представитель семьи Кампрад Пер Хеггенс.

Деньги на развитие предприятий региона будут направлены в семейный фонд поддержки образования и научных исследований. Точные суммы, которые завещаны детям и на развитие Норрланда, пока не раскрываются.

Ингвар Кампрад родился в 1926 году и основал свою компанию в возрасте 17 лет. Первый магазин был открыт в 1958-м. С 1988 года он не принимал непосредственного участия в работе компании, однако занимал должность старшего советника. По оценке Forbes, Кампрад в период с 2005 по 2010 год входил в десятку богатейших людей планеты с состоянием в 28 миллиардов долларов.

В 2015 году его состояние оценивалось в 3,5 миллиарда долларов. В 2016-м бизнесмен покинул список миллиардеров, передав свое состояние детям.

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