Уничтожена старейшая в мире банда хакеров

За год правоохранителям удалось выследить восемь киберпреступников. Отправной точкой спецоперации стала атака на хранилище клиентских данных одной из британских корпораций в мае 2017 года.

Тогда Rex Mundi взяли на себя ответственность за нападение. Через несколько дней представитель группировки связался с сотрудниками и на французском языке потребовал выкуп за возврат данных. Массив информации злоумышленники оценили в 580 тысяч евро. 825 тысяч предлагалось заплатить за раскрытие способа взлома хранилища. Каждый день промедления мог стоить компании 210 тысяч евро.

Администрация фирмы отказалась платить и обратилась в полицию. В течение нескольких недель правоохранители арестовали пять членов группировки - все они оказались гражданами Франции. Один из них, лидер организации, признался, что сами Rex Mundi не совершали взломов, а нанимали для этих целей хакеров в даркнете. Однако свою вину в вымогательстве он признал. Еще два члена группировки были арестованы осенью того же года. Восьмого фигуранта дела поймала в мае 2018 года таиландская полиция.

Фактически это положило конец одной из наиболее живучих и деятельных хакерских группировок. Rex Mundi (в переводе с латыни «король мира») взламывала корпоративные сети с 2012 года. Злоумышленники требовали выкуп за полученные массивы данных и информацию о способе взлома.