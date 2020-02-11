Уникальные новые земли Нидерландов показали из космоса

На самом деле, это три разных фото, которые были сделаны с разницей в два месяца и объединены.

Главной целью съемки было проследить изменения в состоянии почвы и урожайности с течением времени, пишет euromag.ru.

Флеволанд — это крупнейший мелиоративный проект на планете и самая новая провинция в Нидерландах. Почти треть территории страны находится ниже уровня моря.

Чтобы улучшить защиту от наводнений и создать новые земельные площади для агропромышленного комплекса, был создан проект Флеволанд.

В последние два года эта провинция стала центром современной инновационной сельскохозяйственной отрасли. Здесь выращивают яблоки, злаки, картофель и цветы.

Кроме того, на территории Флеволанда расположены крупнейшие в Нидерландах ветряные электростанции.