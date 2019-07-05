Употребление наркотиков запретили в Голландии

Пятница, 05 Июль 2019 Мир Мир

Употребление наркотиков запретили в Голландии

Более 200 муниципальных районов Нидерландов запретили употреблять наркотики в общественных местах.

218 из 355 муниципальных районов внесли запрет на употребление наркотиков в таких местах, как парки, улицы и общественные здания.

Телеканал отмечает, что некоторые районы внесли запрет только для тех мест, которые могут стать источником потенциальных проблем. В частности, он распространяется для площади Меркатор в Амстердаме. Однако 60% муниципальных районов запретили употребление наркотиков во всех общественных местах. Роттердам пока является единственным из четырех крупнейших городов, который ввел общий запрет, пишет euromag.ru.

Основой правового регулирования обращения наркотических средств в Нидерландах служит Опиумный закон (Opiumwet), подписанный королевой Вильгельминой и действующий с 1928 года. В 1976 году в нем были закреплены различия между сильными и слабыми ("мягкими") наркотическими веществами, заложившие основу либеральной политики этой страны в отношении наркотиков.

Кофешопы - заведения, где свободно продают марихуану и другие наркотики, легализованные в Голландии с 1976 года. Муниципалитет столицы страны Амстердама в 2008 году принял решение закрыть 43 из 228 заведений, действующих в городе, поскольку они были расположены слишком близко от школ.

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