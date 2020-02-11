Ураган "Киара" пришел в Европу

Вторник, 11 Февраль 2020 Мир Мир

Ураган

Из-за урагана "Киара" сотни рейсов отменены.

Авиалайнер British Airways уходит на второй круг, уже коснувшись полосы: в лондонском аэропорту Хитроу штормовой ветер. В Великобритании стихия привела к перебоям в работе транспорта и массовым отключениям света, а также наводнениям. Прекращено паромное сообщение через Ла-Манш.

Теперь буря пришла во Францию, Нидерланды и Бельгию. Там объявлен оранжевый уровень опасности. В аэропорту Амстердама отменены 240 рейсов, сообщает euromag.ru.

На севере Франции скорость порывов ветра превышает 150 км/ч. Из нескольких районов приходят сообщения о сорванных крышах, поваленных деревьях и столбах линий электропередачи. В столице страны — штормовое предупреждение, парижанам советуют не выходить из дома.

В департаменте Сена-Сен-Дени мужчина погиб, разбившись на скутере: предполагается, что причиной мог стать сильный ветер.

В Германии бурю называют "Сабиной". На северо-западе страны почти полностью прекращено движение поездов. Полностью отменены экспрессы и поезда дальнего следования. На Балтике опасаются волн высотой до пяти метров. Штормовое предупреждение объявило МЧС России в Калининградской области.

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