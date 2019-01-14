Уволенная за расизм американская журналистка получила многомиллионные выплаты

Уточняется, что Келли и руководство канала окончательно договорились об условиях расторжения контракта. «Стороны решили свои разногласия, и Мегин Келли больше не является сотрудником NBC», — говорится в официальном заявлении.

Эта крупная сумма покроет все оставшиеся выплаты, причитающиеся Келли. Согласно трехгодичному контракту, заключенному в 2017 году, всего она должна была получить от NBC 69 миллионов долларов.

Переговоры по увольнению Келли велись в течение нескольких месяцев. Сама журналистка требовала от руководства NBC 50 миллионов долларов. Канал закрыл ее утреннее шоу Megyn Kelly Today после обвинений ведущей в расизме.

В октябре 2018 года журналистка грубо высказалась в эфире о хеллоуинских костюмах. Также она упомянула о комическом театральном гриме под названием «блэкфейс», который является карикатурой на чернокожих. Несмотря на последущие извинения ведущей за свои слова, в NBC решили прервать с ней контракт.

Келли известна в журналистике в качестве интервьюера. Она неоднократно беседовала с мировыми лидерами. Большую популярность ей принесло интервью с президентом России Владимиром Путиным, после которого телеведущая заявила, что российский лидер скорее всего обладает компроматом на президента США Дональда Трампа.