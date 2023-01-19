В 118 лет умерла старейшая жительница планеты

Она была старейшей жительницей планеты. "Это очень грустно, но она хотела воссоединиться со своим любимым братом. Для нее это освобождение", - цитирует агентство AFP представителя дома престарелых, где в последние годы жила Рандон.

Родившаяся 11 февраля 1904 года на юге Франции Люсиль Рандон пережила две мировые войны, пандемии "испанки" и COVID-19. Она даже заразилась коронавирусом в 2021 году, но легко перенесла болезнь, закрепив за собой еще и рекорд старейшего человека, переболевшего ковидом.

В последние годы сестра Андрэ ослепла и передвигалась в инвалидной коляске. Но до тех пор, как ей исполнилось 108 лет, она продолжала работать в монастыре.

После смерти Рандон старейшим живущим человеком на Земле стала Мария Браньяс Морера. Испанская долгожительница родилась 4 марта 1907 года, сейчас ей 115 лет.