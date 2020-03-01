В аэропорт Мальты вложат сто миллионов евро

Воскресенье, 01 Март 2020 Мир Мир

В аэропорт Мальты вложат сто миллионов евро

Руководство Международного аэропорта Мальты приняло решение о расширении площади терминала.

По итогам предстоящего строительства, в которое инвестируют сто миллионов евро, площадь увеличится в два раза.

По оценкам генерального директора Алана Борга, пассажиропоток к концу 2020 года составит 7,5 миллионов человек, пишет euromag.ru.

Международный аэропорт Мальты – единственный международный аэропорт на территории Мальтийского архипелага, расположенный приблизительно в пяти км к юго-западу от столицы Валлетты. В аэропорт прилетают как регулярные рейсы авиакомпаний, так и чартеры. В 2019 году Международному аэропорту Мальты удалось войти в пятерку лучших аэропортов с наивысшими показателями по версии Международного совета аэропортов.

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