В аэропорту Парижа столкнулись пассажирские самолеты

По информации издания, самолет компании Air France Airbus A330-200, который должен был вылететь на остров Сен-Мартен, столкнулся на рулежной дорожке с американским лайнером компании Delta Air Lines. Крыло самолета из США задело хвост французского Airbus.

В инциденте никто не пострадал, однако полет Air France было решено отменить и вернуть лайнер на стоянку, чтобы он прошел осмотр. В произошедшем разбирается Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции.