В аэропорту Вены можно сдать тест на коронавирус

Прибывшие в аэропорт Вены пассажиры смогут сразу после прилета сдать платный тест на COVID-19, что позволит им избежать 14-дневного карантина.

Согласно предписанию властей, до 31 мая пассажиры, прибывающие в Австрию самолетом, должны иметь при себе полученную не более 4 дней назад медсправку об отрицательных результатах их анализов на COVID-19. В противном случае, они должны соблюдать двухнедельный карантин после прибытия до отрицательного теста на коронавирус, пишет euromag.ru.

Однако, как указано в пресс-релизе аэропорта Вены, с понедельника его пассажиры смогут пройти тест на коронавирус непосредственно после посадки.

«Результат будет готов в течение 2-3 часов: если результат отрицательный, пассажир не должен соблюдать 14-дневный карантин после прибытия в Австрию», – говорится в заявлении.

Отмечается, что о положительных результатах теста будет немедленно сообщено органам, которые предпринимают соответствующие меры для лечения.

Стоимость данной услуги составит 190 евро. Согласно пресс-релизу, ей смогут воспользоваться не только пассажиры, но и все желающие.