В Афинах откроется первая мечеть

Имамом, вероятно, станет марроканец Заки Мохамет, приехавший в Афины 25 лет назад. У него есть греческое гражданство.

Мохамет – отец двоих детей. Он знает арабский, греческий и французский языки, изучал теологию и математику.

Окончательное решение о назначении нового имама примет министр образования, научных исследований и культов Костас Гавроглу, сообщает ТАСС.