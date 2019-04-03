В Афинах откроется первая мечеть

Среда, 03 Апрель 2019 Мир Мир

В Афинах откроется первая мечеть

Первая в современной истории Афин мечеть откроется после православной Пасхи, которую в этом году будут отмечать 28 апреля.

Имамом, вероятно, станет марроканец Заки Мохамет, приехавший в Афины 25 лет назад. У него есть греческое гражданство.

Мохамет – отец двоих детей. Он знает арабский, греческий и французский языки, изучал теологию и математику.

Окончательное решение о назначении нового имама примет министр образования, научных исследований и культов Костас Гавроглу, сообщает ТАСС.

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