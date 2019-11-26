В Албании произошло мощное землетрясение

Вторник, 26 Ноябрь 2019 Мир Мир

В Албании произошло мощное землетрясение

В западной части Албании произошло мощное землетрясение.

По данным Геологической службы США (USGS), его эпицентр находился в области Дуррес - в 12 км к юго-западу от города Мамурраш, очаг залегал на глубине 20 км. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщает о подземном толчке с эпицентром в Адриатическом море в 16 км к северо-западу от города Шиджак и гипоцентром на глубине 10 км.

Землетрясение также ощущалось в Греции, Северной Македонии, Черногории, Сербии, Боснии и Герцеговине, Хорватии и Италии. Фиксируются многочисленные афтершоки, магнитуда трех из них превысила 5,0, пишет newsru.com.

В пострадавших районах Албании разрушено много зданий. Спасатели проводят поисковые работы. Пока известно о семи погибших. По меньшей мере 325 жителей получили ранения, большая часть пострадавших приходится на область Дуррес, сообщает Stormnews со ссылкой на газету Koha Jonë.

При этом в спасательную службу поступило в общей сложности около 400 звонков с просьбами о помощи, отмечает ТАСС. Власти Албании приняли решение отменить занятия в образовательных учреждениях в трех городах республики, включая Тирану, Дуррес и Лежу.

Это второе мощное землетрясение за последние два месяца, и оно оказалось самым сильным за 30 лет. Российские граждане не пострадали, сообщает агентство "Интерфакс".

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