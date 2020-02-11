В Амстердаме нашли новый вид ос

Вторник, 11 Февраль 2020 Мир Мир

В Амстердаме нашли новый вид ос

В парке Вондела, расположенном в Амстердаме, обнаружили новый вид ос.

Это плотоядные осы, которые строят подземные гнезда, как некоторые другие осы и шмели.

Новый вид назвали в честь парка, где его обнаружили — Aphaereta vondelparkensis (Aферета вонделпаркенис).

Оса вонделпаркенис попалась в ловушку из стеклянной банки с протухшей курицей внутри, которая была закопана в землю. Этот эксперимент провели ученые и местные жители, изучавшие парк Вондела в поисках биоразнообразия. Помимо подземных ловушек они использовали другие методы поиска насекомых – от воздушных ловушек до простого наблюдения.

Инициатива принадлежит организации Taxon Expeditions: она проводит экспедиции и проекты, где ученые делятся опытом с широкой публикой, заинтересованной в науке и изучении биоразнообразия, и совместно исследуют разные экосистемы, сообщает euromag.ru.

Парк Вондела изучался, чтобы понять, может ли биоразнообразие сохраняться в крупных городах. Исследователи остались довольны результатами.

Помимо нового вида ос за пять дней эксперимента они зафиксировали 84 вида жуков, 21 вид пауков, 15 видов улиток и больше сотни мотыльков. Городские экологи планируют проводить подобные исследования и в других городских парках Нидерландов.

Научная статья об этом открытии опубликована в журнале Biodiversity Data Journal.

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