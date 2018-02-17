В Амстердаме туристам запретили смотреть на проституток

Суббота, 17 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

В Амстердаме туристам запретили смотреть на проституток

Муниципалитет Амстердама выпустил постановление, ужесточающее условия посещения «квартала красных фонарей» для экскурсионных групп.

Об этом сообщается на официальном портале городских властей.

С апреля 2018 года группам более чем из пяти человек придется получать в мэрии специальное разрешение на визит к работницам секс-индустрии. Помимо этого, в квартале туристам запретят употреблять алкоголь и наркотики. Но самое важное изменение заключается в том, что им будет запрещено смотреть на проституток в витринах - гид должен будет позаботиться, чтобы его группа стояла спиной к девушкам.

Кроме того, вводится официальный запрет на фотосъемку в квартале. Экскурсии должны стать тихими и заканчиваться в 23 часа. Перед началом экскурсии гид должен будет просить туристов, чтобы те проявляли уважение к местным жителям, предпринимателям и проституткам.

Ответственность за соблюдение правил возложили на экскурсоводов, причем в случае нарушения независимого гида оштрафуют на 190 евро, для аккредитованных гидов из туристических компаний штраф составит 950 евро. После трех нарушений экскурсовод лишится лицензии.

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