В Амстердаме запретят экскурсии по Кварталу красных фонарей

Четверг, 21 Март 2019 Мир Мир

В Амстердаме запретят экскурсии по Кварталу красных фонарей

В Амстердаме запретят экскурсии по Кварталу красных фонарей для снижения нагрузки на район и защиты прав секс-работниц.

Власти Амстердама сообщили, что с 1 января 2020 года туристам запретят ходить на экскурсии в Квартал Красных фонарей. Как пишет портал Tjournal.ru.

Таким образом они хотят не только снизить нагрузку на район, но и защитить права секс-работниц, пишет euromag.ru.

«В наше время более неприемлемо воспринимать секс-работниц как туристический аттракцион», - говорит Удо Кок, городской консул.

Запрет включает также экскурсии по пабам и барам. По данным властей, из-за распространения подобных заведений, а также туров вроде «Тур по Кварталу красных фонарей с Мисс Лолой», каждую неделю по кварталу проходило более тысячи групп. Рекордным стало 48 групп за час на площади в центре района.

В январе 2018 года допустимое количество людей в группах снизили с 20 до 15. Гидов обязали получать разрешение консула и проходить проверку квалификации, а также они обязаны соблюдать правила поведения. Другие ограничения для туристов в центре города включают введение налогов для них, а также ограничение прохода по вечерам на слишком оживленные улицы.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья