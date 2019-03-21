В Амстердаме запретят экскурсии по Кварталу красных фонарей

Власти Амстердама сообщили, что с 1 января 2020 года туристам запретят ходить на экскурсии в Квартал Красных фонарей. Как пишет портал Tjournal.ru.

Таким образом они хотят не только снизить нагрузку на район, но и защитить права секс-работниц, пишет euromag.ru.

«В наше время более неприемлемо воспринимать секс-работниц как туристический аттракцион», - говорит Удо Кок, городской консул.

Запрет включает также экскурсии по пабам и барам. По данным властей, из-за распространения подобных заведений, а также туров вроде «Тур по Кварталу красных фонарей с Мисс Лолой», каждую неделю по кварталу проходило более тысячи групп. Рекордным стало 48 групп за час на площади в центре района.

В январе 2018 года допустимое количество людей в группах снизили с 20 до 15. Гидов обязали получать разрешение консула и проходить проверку квалификации, а также они обязаны соблюдать правила поведения. Другие ограничения для туристов в центре города включают введение налогов для них, а также ограничение прохода по вечерам на слишком оживленные улицы.