В Андорре школьник собрал протез руки из Lego

Старшеклассник собрал для себя протез руки из Lego. Дэвид Агилар из Андорры, родившийся с недоразвитой правой рукой, c детства хотел сделать протез, который бы подходил именно ему. В 9 лет он собрал из деталей конструктора первый прототип, но ему не хватило технических знаний.

Теперь Дэвид смог собрать работающую конструкцию из Lego-набора Air Race Jet, в котором больше тысячи деталей, сообщает euromag.ru.

«Это был вертолет. Я его разобрал и сконструировал руку, подходящую по форме моему предплечью. При сборке каркас фиксируется крепче, и это не дает ему соскакивать. Когда я двигаю рукой, рука из конструктора сжимается и разжимается, так что можно брать легкие предметы. То, что раньше было игрушкой, позволило мне исполнить мечту», - говорит Агилар.

Сейчас молодой человек заканчивает школу с техническим уклоном и мечтает основать компанию, которая будет производить протезы по индивидуальным меркам.