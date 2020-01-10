В Англии выставили на продажу лодку с пятью спальнями

Пятница, 10 Январь 2020 Мир Мир

В Англии выставили на продажу лодку с пятью спальнями

Баржу Matrix Island с сауной и пятью спальнями, пришвартованную в Лондонском Сити, выставили на продажу за 3,5 миллиона фунтов стерлингов.

Об этом пишет Mansion Global со ссылкой на агентство недвижимости Riverhomes.

Площадь объекта составляет более 465 квадратных метров. У лодки есть открытая верхняя палуба с кухней и обеденной зоной, а также приемная с кабинетом. На первом этаже находятся пять спален, сауна, гостиная с дровяной печью, платформа для водных лыж и машинное отделение.

Отдельно оплачивается стоимость причала — примерно 32 тысячи фунтов стерлингов в год.

По словам представителя Riverhomes, самая привлекательная особенность плавучего дома — он освобожден от гербового сбора, уплачиваемого при покупке недвижимости в Великобритании. Это означает, что новый владелец сэкономит 330 тысяч фунтов стерлингов на налогах.

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