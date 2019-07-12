В английских университетах снизилась плата за обучение

Причина резкого увеличения количества абитуриентов – снижение платы за обучение: с 9250 до 7500 фунтов стерлингов в год.

По данным статистики Ucas, 275 520 человек подали заявления на поступление в университеты Великобритании в этом году. Это на 2610 человек больше, чем в прошлом, пишет euromag.ru.

Также количество заявок из-за пределов ЕС увеличилось на 8%. В этом году заявления подали 81340 выпускников из разных стран, пишет BBC.