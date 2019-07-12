В английских университетах снизилась плата за обучение

Пятница, 12 Июль 2019 Мир Мир

В английских университетах снизилась плата за обучение

Число заявок на поступление в университеты Англии достигло рекордных показателей.

Причина резкого увеличения количества абитуриентов – снижение платы за обучение: с 9250 до 7500 фунтов стерлингов в год.

По данным статистики Ucas, 275 520 человек подали заявления на поступление в университеты Великобритании в этом году. Это на 2610 человек больше, чем в прошлом, пишет euromag.ru.

Также количество заявок из-за пределов ЕС увеличилось на 8%. В этом году заявления подали 81340 выпускников из разных стран, пишет BBC.

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