В Арктике захотели построить атомную электростанцию

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента института Олега Нарайкина.

По его словам, в настоящее время атомная электростанция находится на стадии проектирования. Через пять-семь лет должен появиться головной образец.

К главным особенностям арктической электростанции Нарайкин отнес конвейерное производство энергоблоков и полную заводскую готовность на стадии запуска. По его мнению, в перспективе на АЭС появится возможность получать биотопливо.

Электрическая мощность разработки Курчатовского института составит около мегаватта, тепловая — до пяти мегаватт, уточнил Нарайкин.

Заявление было сделано на V Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога», который проходит 9-10 апреля в Санкт-Петербурге. Это одна из ключевых площадок для обсуждения проблем и перспектив Арктического региона на мировом уровне. Форум призван объединить усилия международного сообщества для обеспечения эффективного развития Арктики и повышения уровня жизни населения арктических территорий.