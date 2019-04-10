В Арктике захотели построить атомную электростанцию

Среда, 10 Апрель 2019 Мир Мир

В Арктике захотели построить атомную электростанцию

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» планирует в ближайшие годы разработать образец атомной электростанции малой мощности для использования в Арктическом регионе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента института Олега Нарайкина.

По его словам, в настоящее время атомная электростанция находится на стадии проектирования. Через пять-семь лет должен появиться головной образец.

К главным особенностям арктической электростанции Нарайкин отнес конвейерное производство энергоблоков и полную заводскую готовность на стадии запуска. По его мнению, в перспективе на АЭС появится возможность получать биотопливо.

Электрическая мощность разработки Курчатовского института составит около мегаватта, тепловая — до пяти мегаватт, уточнил Нарайкин.

Заявление было сделано на V Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога», который проходит 9-10 апреля в Санкт-Петербурге. Это одна из ключевых площадок для обсуждения проблем и перспектив Арктического региона на мировом уровне. Форум призван объединить усилия международного сообщества для обеспечения эффективного развития Арктики и повышения уровня жизни населения арктических территорий.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья