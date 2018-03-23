В Австралии более 150 дельфинов выбросились на берег
Более 150 дельфинов-гринд выбросились на берег в ночь на пятницу в заливе Хэмелин примерно в 10 км от города Огаста на юго-западе Австралии.
Как сообщает издание PerthNow, по последним данным, в живых осталось не более 15 из них. Сейчас у побережья собираются сотрудники природоохранных служб и жители окрестных населенных пунктов. Дельфины находятся на мелководье, и люди надеются, что с приходом высокой воды выживших гринд удастся переместить на глубину.
Джереми Чик, представитель природоохранной службы штата Западная Австралия: «Мы надеемся, что живые гринды сохранят силы, надеемся, что ветреная погода и возможные дожди помогут, когда мы попытаемся вернуть их в океан».
На берегу развернуты работы по уборке туш погибших особей. У них возьмут анализы для выяснения причин их гибели, пишет ntv.ru.
Пляжи в окрестностях закрыты для посещения. Рыбаки предупредили о скоплении неподалеку от залива большого количества акул.
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