В Австралии назвали самую неравноправную профессию

Так, худшей отраслью для женщин с точки зрения расхождений в зарплате названо здравоохранение. Несмотря на то что женщины составляют 79 процентов работников этой сферы, им платят в час на 25 процентов меньше, чем мужчинам.

Второй худшей профессией для австралиек стало строительство, где женщины составляют одну пятую часть рабочей силы, при этом разрыв в зарплате с мужчинами составляет 22 процента.

В сфере недвижимости также наблюдается разрыв в оплате труда на 22 процента, далее следуют финансы (21 процент), информационные технологии и медиаиндустрия (19 процентов).

При этом самое низкое расхождение в оплате труда между полами оказалось в сфере гостиничного бизнеса, производства, а также на государственной службе.