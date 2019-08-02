В Бангкоке произошла серия взрывов.

Первые три взрыва прогремели в районе Прату Нам рядом с конгресс-центром, в котором на этой неделе проходят министерские мероприятия АСЕАН с участием России, США, Китая и других стран. При первом взрыве были ранены два муниципальных работника, собиравших мусор. Взрывное устройство было спрятано в куче сухих листьев. Взрывы произошли с промежутками в 5–7 минут.

Затем два устройства взорвались под станцией надземного метро в районе, где расположены головные офисы банков и несколько посольств. И еще два взрыва прогремели у правительственного здания на улице имени короля Рамы Девятого.

Позже еще близ зданий госучреждений произошли еще три взрыва. Один взрыв произошел близ здания Главного штаба вооруженных сил Таиланда. В этом же районе полицейские саперы обнаружили два подозрительных предмета, похожие на самодельные взрывные устройства.

Саперы пока не смогли определить тип самодельных взрывных устройств. Известно только, что это устройства с маломощными зарядами.