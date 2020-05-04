В Белоруссии не будут отменять Парад Победы

Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

«Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь... Парад - это не самое опасное с точки зрения эпидемиологов мероприятие», – сказал президент.

По данным на 4 мая в стране 17 489 случаев заражения коронавирусом, пишет euromag.ru.