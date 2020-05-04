В Белоруссии не будут отменять Парад Победы

Понедельник, 04 Май 2020 Мир Мир

В Белоруссии не будут отменять Парад Победы из-за пандемии коронавируса – он как обычно пройдет 9 мая.

Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

«Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь... Парад - это не самое опасное с точки зрения эпидемиологов мероприятие», – сказал президент.

По данным на 4 мая в стране 17 489 случаев заражения коронавирусом, пишет euromag.ru.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)