В Берлине эвакуируют 13000 человек

Вторник, 12 Ноябрь 2019 Мир Мир

В Берлине эвакуируют 13000 человек

Эвакуацию 13 тысяч человек проводит 11 ноября полиция в Берлине перед тем, как обезвредить найденную бомбу времён Второй мировой войны.

Об этом говорится на странице берлинских правоохранителей в соцсети Twitter.

Как сообщается, масса бомбы составляет 250 кг. Эвакуацию начали в 9:30 по местному времени.

Также было организовано оцепление района, пишет regnum.ru.

Опасную находку обнаружили еще 7 ноября. Специалисты, изучив бомбу приняли решение обезвреживать ее на месте.

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