В Берлине эвакуируют 13000 человек

Об этом говорится на странице берлинских правоохранителей в соцсети Twitter.

Как сообщается, масса бомбы составляет 250 кг. Эвакуацию начали в 9:30 по местному времени.

Также было организовано оцепление района, пишет regnum.ru.

Опасную находку обнаружили еще 7 ноября. Специалисты, изучив бомбу приняли решение обезвреживать ее на месте.