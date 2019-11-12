В Берлине эвакуируют 13000 человек
Эвакуацию 13 тысяч человек проводит 11 ноября полиция в Берлине перед тем, как обезвредить найденную бомбу времён Второй мировой войны.
Об этом говорится на странице берлинских правоохранителей в соцсети Twitter.
Как сообщается, масса бомбы составляет 250 кг. Эвакуацию начали в 9:30 по местному времени.
Также было организовано оцепление района, пишет regnum.ru.
Опасную находку обнаружили еще 7 ноября. Специалисты, изучив бомбу приняли решение обезвреживать ее на месте.