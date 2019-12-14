В Бирмингеме появилось новое рождественское граффити от Бэнкси

Суббота, 14 Декабрь 2019 Мир Мир

В Бирмингеме появилось новое рождественское граффити от Бэнкси

На новом граффити от знаменитого Бэнкси упряжка оленей «уносит» скамейку с бездомным из британского городка.

Британский художник Бэнкси нарисовал новое граффити в городе Бирмингем. Оно посвящено рождественской теме. Он пририсовал упряжку оленей к одной из городских скамеек и опубликовал видеоролик о своей работе в Instagram, пишет euromag.ru.

Бэнкси рассказал, что в съёмках участвовал бездомный по имени Райан. Они делали ролик в течении 20 минут и за это время прохожие дали Райану горячий напиток и две плитки шоколада. «Боже, благослови Бирмингем», — написал художник.

В середине октября Бэнкси открыл собственный интернет-магазин, в котором покупатели могут приобрести его товары. В отличии от классических магазинов, здесь нельзя просто купить вещь. Любой желающий может подать заявку на понравившийся предмет, но распределение товаров происходит случайным образом.

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