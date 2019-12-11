В больнице в Чехии произошла стрельба

Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на министра здравоохранения республики Адама Войтеха.

Чешская полиция подтвердила в Twitter эту информацию и добавила, что еще два человека ранены. Проводятся оперативные действия по задержанию преступника. Он перемещается на автомобиле Renault Laguna. Опубликован государственный регистрационный номер машины 9T57401.

"Преступник опасен и вооружен. Просим [граждан] не пытаться самостоятельно задержать его", - говорится в сообщении полиции.

В Остраву стянуты силы полицейского спецназа Чехии. Усиленные патрули полиции размещены на территории Факультетской больницы и вузов города. В стране усилены меры безопасности.

Ранее полиция сообщила в Twitter о том, что разыскивает мужчину в красной куртке и опубликовала его фото. Однако затем она пояснила, что он является важным свидетелем произошедшего и правоохранители ищут другого человека. Снимок был удален.

Полицейские и пожарные находятся на месте происшествия. Пациентам запрещено выходить из палат. Как сообщили ТАСС в дирекции больницы, среди погибших и раненых не должны быть россияне.

Генеральное консульство РФ в городе Брно, к консульскому округу которого относится Острава, проверяет эту информацию. Посольство РФ в Чехии пока не располагает официальной информацией о гражданской принадлежности жертв стрельбы.

По данным "Чешского радио", стрельба началась около семи часов утра по местному времени (09:00 мск) рядом с отделением травматологии.

По данным радио, в стране усилена охрана аэропортов, железнодорожных и автобусных вокзалов, больниц, школ, детских садов, торговых центров, стадионов, театров и кинотеатров. Увеличено также число полицейских в других местах массового скопления граждан.

Президент Чехии Милош Земан выразил соболезнования в связи со стрельбой. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь президента республики Иржи Овчачек. "Всем своим сердцем я с вами, я думаю о вас в эти трагические часы", - приводит Овчачек слова президента.

Соболезнования выразил также премьер-министр страны Андрей Бабиш, который направляется на место происшествия, и министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. На место такжевыехал министр внутренних дел республики Ян Гамачек. Бабиш заявил, что преступник буквально расстреливал людей в упор.