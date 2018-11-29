В Бразилии нашли родившегося в XIX веке 118-летнего долгожителя

Четверг, 29 Ноябрь 2018 Мир Мир

В Бразилии нашли родившегося в XIX веке 118-летнего долгожителя

В бразильском городе Итажуипи, штат Баия, найден мужчина, который мог родиться в 1900 году.

Если возраст долгожителя удастся подтвердить, его признают старейшим человеком в мире, сообщает Daily Mail.

Согласно свидетельству о рождении, Жозе Феррейра дос Сантос (Jose Ferreira dos Santos) родился девятого ноября 1900 года в селе Барракан, на месте которого сейчас располагается город Риу-Реал. Таким образом, он на два года старше 115-летней Канэ Танаки из Японии, считающейся старейшей жительницей планеты.

Из-за возраста долгожителю трудно держаться на ногах и ходить. Большую часть времени он сидит или лежит. До ухода на покой Сантос 58 лет работал на ферме.

В 1940 году он женился на 20-летней Линдауре Роше ди Жезус (Lindaura Rocha de Jesus). Девушка была на 20 лет младше него и вышла замуж без разрешения родителей. «Мама очень на него злилась», — вспоминает Линдаура, которой сейчас 98 лет.

Долгожителя обнаружил блогер, случайно услышавший его историю. Теперь он пытается собрать документы, которые необходимо предоставить Книге рекордов Гиннесса для официального подтверждения даты рождения Сантоса.

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