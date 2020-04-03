В Бразилии рассказали о появлении коронавируса в стране
Коронавирусная инфекция появилась в Бразилии примерно за месяц до выявления первого объявленного случая заражения.
Об этом сообщил секретарь бразильского министерства здравоохранения Вандерсон де Оливейра 2 апреля на встрече с журналистами.
Согласно официальным данным, 26 февраля в стране был подтвержден первый случай коронавируса у пациента вернувшегося, из Италии
Однако медикам удалось установить, что вирус начал циркулировать по территории Бразилии еще с конца января, пишет regnum.ru.