В Бразилии рассказали о появлении коронавируса в стране

Пятница, 03 Апрель 2020 Мир Мир

В Бразилии рассказали о появлении коронавируса в стране

Коронавирусная инфекция появилась в Бразилии примерно за месяц до выявления первого объявленного случая заражения.

Об этом сообщил секретарь бразильского министерства здравоохранения Вандерсон де Оливейра 2 апреля на встрече с журналистами.

Согласно официальным данным, 26 февраля в стране был подтвержден первый случай коронавируса у пациента вернувшегося, из Италии

Однако медикам удалось установить, что вирус начал циркулировать по территории Бразилии еще с конца января, пишет regnum.ru.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)