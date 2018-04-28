В бразильском аэропорту полгода пролежал центнер героина из Китая

Из-за проблем с документами, груз, который был задекларирован как флутиказон - химикат, используемый для изготовления средств от заложенности носа, - был задержан в аэропорту в сентябре прошлого года.

Помимо центнера героина в контейнере обнаружили пикриновую кислоту, пишет издание. Вещество используется для изготовления взрывчатки, гранат и другого оружия.

Почему прибывший полгода назад из Китая груз решили проверить только сейчас, не уточняется.

Летом 2016 года в Бразилии полицейские изъяли партию из 93 пакетиков с наркотиками с изображением логотипа летних Олимпийских игр. Помимо него на пакетах была предупреждающая надпись о запрете на использование рядом с детьми.