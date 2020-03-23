В Британии и Ирландии закрывают рестораны McDonald's

McDonald's 17 марта объявил, что со следующего дня закроет залы для посетителей во всех британских и ирландских ресторанах и сосредоточится исключительно на торговле на вынос и доставке на дом.

"В течение последних 24 часов стало ясно, что сохранение необходимой социальной дистанции при одновременном выполнении большого количества заказов на вынос и обслуживании клиентов в автомобилях, становится все труднее. Поэтому мы приняли решение закрыть все рестораны в Великобритании и Ирландии к 7 вечера понедельника, 23 марта", - говорится в заявлении исполнительного директора McDonald's по региону Пола Помроя.

Помрой признал, что решение далось нелегко, но безопасность сотрудников для компании превыше всего, пишет euromag.ru.

"Мы будем работать с различными организациями в Великобритании и Ирландии, чтобы раздать еду из наших ресторанов наиболее нуждающимся, а перед закрытием завтра вечером проследим за тем, чтобы все сотрудники здравоохранения и спасательных служб при предъявлении удостоверений не должны были платить за еду", - говорится в заявлении.

Помрой поблагодарил 135 тысяч сотрудников за работу и выдержку в тяжелый период, а клиентам пообещал держать их в курсе через соцсети и сайт компании.

"Заботьтесь друг о друге в этот беспрецедентный период, мы с нетерпением ждем встречи с вами, как только будет безопасно открыться", - указал исполнительный директор.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончались. Число случаев заражения коронавирусом в Британии составило 5 683, умер 281 человек.