В Британии кот вернулся домой спустя три года

Его владельцы, Шарон Фокс и ее дочь Лорен, были очень расстроены, когда представитель британского легиона Meadowfield сказал им, что похожего по описанию кота сбила машина, и его увезли на свалку.

Спустя три года им поступил звонок от женщины, которая сказала, что нашла кота недалеко от своего дома, пишет euromag.ru.

Спасительница проверила микрочип кота, и ей удалось узнать имя питомца и адрес его владельцев.

Сидней одичал, но все еще откликался на свое имя и узнавал хозяев.

Семья считает, что три года назад кот случайно забрался в чужой автомобиль и уехал далеко от дома, сообщает Metronews.