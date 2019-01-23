В Британии кот вернулся домой спустя три года

Среда, 23 Январь 2019 Мир Мир

В Британии кот вернулся домой спустя три года

Кот по кличке Сидней исчез в марте 2016 года.

Его владельцы, Шарон Фокс и ее дочь Лорен, были очень расстроены, когда представитель британского легиона Meadowfield сказал им, что похожего по описанию кота сбила машина, и его увезли на свалку.

Спустя три года им поступил звонок от женщины, которая сказала, что нашла кота недалеко от своего дома, пишет euromag.ru.

Спасительница проверила микрочип кота, и ей удалось узнать имя питомца и адрес его владельцев.

Сидней одичал, но все еще откликался на свое имя и узнавал хозяев.

Семья считает, что три года назад кот случайно забрался в чужой автомобиль и уехал далеко от дома, сообщает Metronews.

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