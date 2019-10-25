В Британии найден клад бронзового века

По количеству артефактов он уже признан одним из самых крупных в истории Великобритании.

Клад был обнаружен случайно. При проведении земельных работ на берегу Темзы на него наткнулись рабочие. На место были вызваны археологи.

Они провели раскопки и извлекли из земли большое количество артефактов бронзового века. На текущий момент сообщается о 453 древних предметах, которые в будущем году выставят на обозрение в музее Лондона, рассказывает BBC News.

В основном это оружие, изготовленное, как установили исследователи, между 900 и 800 годами до нашей эры. Находка получила название "Хеверингский клад". Стоит сказать, что она озадачила археологов, пишет euromag.ru.

Найденное оружие еще в древности было аккуратно собрано в четыре группы и спрятано в четырех же ямах, расположенных недалеко друг от друга. Возможно, это была кузница или склад оружия. Не исключено, что это было место, в котором "захоранивали" бракованные или отработавшие свой срок орудия.

Однако артефакты выглядят пригодными для использования, хотя почти все они имеют повреждения. Ученые установили, что эти инструменты можно было восстановить, но почему-то люди бронзового века этого не сделали.

Поэтому приоритетной стала другая версия. Ученые считают, что клад мог быть жертвенным приношением богам. Подобные ритуалы практиковались древними жителями Британии.