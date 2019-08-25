В Британии недовольны аттракционом в соборе

В соборе британского Нориджа установили почти 17-ти метровую ярмарочную горку. Поднявшись на нее, можно лучше разглядеть удивительной красоты сводчатый потолок собора и вырезанные на нем орнаменты и сцены из Библии. Пишет BBC.

Собор взял в аренду старый построенный в 1947 году аттракцион у цирка Чипперфильда. Горка состоит примерно из тысячи деталей, на сборку которых под сводами собора ушло два дня, пишет euromag.ru.

Чтобы подняться и скатиться с горки, посетители платили по два фунта.

Эта идея появилась у местного священника, преподобного Брайанта, во время посещения Сикстинской капеллы в Ватикане. По его словам, ему всегда было жаль, что из-за гигантской высоты никто не может по-настоящему оценить потолок собора, а ведь перекрытия собора украшают одна из лучших коллекций потолочной резьбы в Северной Европе. Хотя он отметил, что может понять удивление прихожан.

Также он отметил, эксцентричное сооружение не просто развлечение: «Часть миссии собора – делиться историей Библии», а возможность для прихожан рассмотреть библейские сюжеты на потолке ­– «творческий и инновационный способ выполнить эту миссию». «Забравшись на горку, люди смогут буквально увидеть собор по-другому. Они смогут увидеть вблизи замковые камни и познакомиться с историей, которую они рассказывают – историей спасения».

Также священнослужители считают, что такие проекты помогают людям обратиться к церкви, даже подумать о вечном и обратиться разумом к богу.

По словам Джейн Хеджес – настоятельницы собора – много вопросов по поводу проекта было и у прихожан, однако когда каноник Энди Брайант объяснил смысл своей задумки, «люди целиком поддержали идею».

Но далеко не всем понравилась эта идея. Преосвященный д-р Гэвин Ашенден, бывший капеллан королевы, даже сказал, что собор совершил «ошибку» и цирковому аттракциону не место в соборе, где человек «должен быть погружен в тайну и чудо, а не отвлекаться на чувственные удовольствия».

Духовенство собора обвинили в непрофессионализме и «отравлении целительной силы церкви».

Однако Собор Нориджа не единственная англиканская церковь, которая старается привлечь публику нетрадиционными способами.

В начале лета в центральном нефе Рочестерского собора было размещено поле для гольфа, Поле оснащено девятью лунками, путь к каждой из них идет через миниатюрную модель реально существующего моста,

Как заявляют в соборе, цель инсталляции – рассказать посетителям о вере и об искусстве сооружения мостов «реальных и эмоциональных».