В Британии появится поезд на водородном топливе

Суббота, 29 Июнь 2019 Мир Мир

В Британии появится поезд на водородном топливе

В Британии объявили о получении разрешения на начало магистральных испытаний первого в стране поезда, работающего на водородных топливных элементах HydroFlex.

Британская компания по лизингу подвижного состава Porterbrook и Центр железнодорожный исследований и образования Бирмингемского университета объявили о получении разрешения на начало магистральных испытаний первого в стране поезда, работающего на водородных топливных элементах HydroFlex, сообщает ТАСС.

Водородный двигатель будет установлен на один из электропоездов класса 319, которые работают на британской железнодорожной сети с конца прошлого века.

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