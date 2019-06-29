В Британии появится поезд на водородном топливе

Британская компания по лизингу подвижного состава Porterbrook и Центр железнодорожный исследований и образования Бирмингемского университета объявили о получении разрешения на начало магистральных испытаний первого в стране поезда, работающего на водородных топливных элементах HydroFlex, сообщает ТАСС.

Водородный двигатель будет установлен на один из электропоездов класса 319, которые работают на британской железнодорожной сети с конца прошлого века.