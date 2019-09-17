В Британии пропал золотой унитаз Маурицио Каттелана

Унитаз стоит почти пять миллионов фунтов, сообщает The Arts Newspaper.

«Надеюсь, что это розыгрыш», — сказал итальянский художник газете New York Times.

Маурицио Каттелан — современный итальянский художник, живёт в Нью-Йорке, работает в основном в жанре инсталляции, пишет euromag.ru.

А пока полиция сбивается с ног в поисках унитаза, некоторые произведения Маурицио можно посмотреть на выставке фонда Louis Vuitton в ГМИИ им. Пушкина.