В Британии выпустят почтовые марки в честь Queen

Четверг, 25 Июнь 2020 Мир

В Британии выпустят почтовые марки в честь Queen

На марках появятся члены легендарной музыкальной группы и изображение всех обложек альбомов коллектива.

В Британии появятся почтовые марки, выпущенные в честь легендарной рок-группы Queen. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на национального оператора почтовой связи Британии.
Отмечается, что серия марок с легендарными музыкантами появятся в продаже уже с 9 июля текущего года.
В серию войдет 13 марок с изображениями членов группы и обложек всех альбомов музыкального коллектива.

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