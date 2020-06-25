В Британии выпустят почтовые марки в честь Queen
На марках появятся члены легендарной музыкальной группы и изображение всех обложек альбомов коллектива.
В Британии появятся почтовые марки, выпущенные в честь легендарной рок-группы Queen. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на национального оператора почтовой связи Британии.
Отмечается, что серия марок с легендарными музыкантами появятся в продаже уже с 9 июля текущего года.
В серию войдет 13 марок с изображениями членов группы и обложек всех альбомов музыкального коллектива.