В Британии за хорошее поведение заключенным выдадут ключи от камер
По новым предлагаемым правилам работы тюремных заведений в Британии заключенные смогут получать ключи от камер за хорошее поведение.
Текст документа разместило министерство юстиции королевства.
Ведомство таким образом хочет мотивировать местные власти уделять больше внимания системе вознаграждений для арестованных, а не наказаний. Предполагается, что руководители тюрем получат право решать, кто из заключенных сможет свободно готовить себе еду, проводить время с посетителями и в тренажерном зале.
В документе также содержится призыв к тюремному персоналу «постоянно использовать словесные формы одобрения». Однако ряд форм поощрений остается запрещенным — к примеру, подключение платных телеканалов и «других неуместных вещей».