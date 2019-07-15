В Британии за хорошее поведение заключенным выдадут ключи от камер

Текст документа разместило министерство юстиции королевства.

Ведомство таким образом хочет мотивировать местные власти уделять больше внимания системе вознаграждений для арестованных, а не наказаний. Предполагается, что руководители тюрем получат право решать, кто из заключенных сможет свободно готовить себе еду, проводить время с посетителями и в тренажерном зале.

В документе также содержится призыв к тюремному персоналу «постоянно использовать словесные формы одобрения». Однако ряд форм поощрений остается запрещенным — к примеру, подключение платных телеканалов и «других неуместных вещей».