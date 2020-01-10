В Британии запретили рекламу из-за отсутствия в ней женщин

Как сообщает издание Independent, несколько человек пожаловались на ролик, после чего Управление по стандартам рекламы приняло меры против его распространения.

Видео демонстрировалось осенью 2019 года на британском телевидении. Оно изображало мужчин, пишущих музыку, программирующих и играющих в видеоигры. Женщины в кадре полностью отсутствовали, пишет euromag.ru.

Восемь телезрителей, увидевших рекламу, заявили, что она поддерживает «вредные гендерные стереотипы, изображая мужчин в ролях, которые являются стереотипно мужскими», и подразумевает, что только мужчины интересуются технологиями и компьютерами.

Представитель ретейлера заявил, что ролик нацелен на демонстрацию возможностей компьютера и не навязывает стереотипы. В компании уточнили, что реклама не сопоставляет мужчин, использующих компьютеры, с женщинами, не использующими компьютеры, при этом в ролике прямо не сообщается, что женщины не используют компьютеры или что предлагаемая услуга им не подходит.

Организация предварительного одобрения рекламы Clearcast ранее не сочла видеозапись вредной, однако Управление поддержало жалующихся. Ролик был запрещен к распространению, PC Specialist предписано провести соответствующие тренинги в компании.

Ранее Управление также запретило рекламную кампанию онлайн-платформы PeoplePerHour. Слоган «Ты изображаешь босса. Мы будем заниматься SEO» назвали непозволительным: 19 человек жаловались на то, что реклама увековечивает вредные гендерные стереотипы, изображая ведущую бизнес женщину покровительственно и подразумевая, что женщины не обладают техническими навыками.