В британском парламенте нашли секретный ход

Историки, которые работают над планом реставрации Палаты общин, обнаружили утерянную дверцу и скрывающийся за ней проход с 360-летней историей.

Проход был создан для коронации Карла II в 1660 году - чтобы высокопоставленные гости церемонии могли попасть на праздничный банкет в Вестминстерском зале - грандиозном помещении, примыкающем к залу заседаний палаты общин, пишет euromag.ru.

Впоследствии это был главный вход в палату общин для членов парламента - пока его не замуровали в толстых стенах старинного здания. На проход случайно наткнулись в 1950-е, когда здание ремонтировали после бомбардировок Лондона во время Второй мировой войны, но тогда он был снова замурован и забыт.

"Сказать, что мы поражены - значит ничего не сказать. Мы были уверены, что после войны его замуровали так, что уже не найти", - сказал Марк Коллинз, историк, изучающий здания парламента.

"Этим проходом на протяжении веков пользовались спикер со своей церемониальной процессией и множество членов парламента, в нем столько истории", - добавила Лиз Халлам Смит, специалист по парламентскому наследию и архитектуре. Именно она обнаружила, что в секретный проход можно попасть через деревянную панель.

В Вестминстерском зале, в который когда-то вели двери утерянного хода, с 1895 года висит медная табличка, сообщающая о нем, но, по словам Халлам Смит, о его местонахождении было известно очень мало.