В Брюсселе доктор выиграл в новогоднюю лотерею 7,5 миллиона евро
Доктор из Брюсселя стал победителем национальной новогодней лотереи, сорвав джекпот в 7,5 миллиона евро.
Об этом сообщили во вторник организаторы денежного розыгрыша.
По их данным, счастливый победитель заявил о намерении отложить часть средств своим детям и на благотворительность. Остальные деньги будут инвестированы в недвижимость и производство вина.
Для жителей Бельгии наиболее счастливой является европейская лотерея EuroMillions, которая в ноябре 2018 года принесла ее победителю более 50 миллионов евро, пишет РИА Новости.
Благодаря EuroMillions миллионерами ежегодно становятся несколько жителей Бельгии. В августе прошлого года один из них выиграл около 108 миллионов евро, а в октябре 2016 года уборщик улиц из Брюсселя сорвал в EuroMillions джекпот в 168 миллионов евро, что стало самым крупным выигрышем в истории королевства. В 2017 году два других счастливчика в Бельгии выиграли в ту же лотерею 153 миллиона и 23 миллиона евро соответственно.