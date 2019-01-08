В Брюсселе доктор выиграл в новогоднюю лотерею 7,5 миллиона евро

Вторник, 08 Январь 2019 Мир Мир

В Брюсселе доктор выиграл в новогоднюю лотерею 7,5 миллиона евро

Доктор из Брюсселя стал победителем национальной новогодней лотереи, сорвав джекпот в 7,5 миллиона евро.

Об этом сообщили во вторник организаторы денежного розыгрыша.

По их данным, счастливый победитель заявил о намерении отложить часть средств своим детям и на благотворительность. Остальные деньги будут инвестированы в недвижимость и производство вина.

Для жителей Бельгии наиболее счастливой является европейская лотерея EuroMillions, которая в ноябре 2018 года принесла ее победителю более 50 миллионов евро, пишет РИА Новости.

Благодаря EuroMillions миллионерами ежегодно становятся несколько жителей Бельгии. В августе прошлого года один из них выиграл около 108 миллионов евро, а в октябре 2016 года уборщик улиц из Брюсселя сорвал в EuroMillions джекпот в 168 миллионов евро, что стало самым крупным выигрышем в истории королевства. В 2017 году два других счастливчика в Бельгии выиграли в ту же лотерею 153 миллиона и 23 миллиона евро соответственно.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья