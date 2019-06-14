В Будапеште откроется исторический отель Hyatt

Он стал четвертым в Европе и первым в Венгрии представителем коллекции Unbound Collection by Hyatt, объединяющей единственные в своем роде отели с богатой историей.

Отель расположен на Площади Францисканцев, между рекой Дунай и оживленным центром города. Párisi Udvar Hotel Budapest находится под управлением компании Mellow Mood Hotels.

В дизайне Párisi Udvar Hotel Budapest применяются элементы арабского, мавританского и готического стилей, отражающие богатое прошлое Венгрии. Оригинальный фасад, изящные лестницы и красочная декоративная плитка были сохранены в их первозданном виде, а в номерах стоит мебель, выполненная в венгерском стиле специально для отеля. В интерьере также можно заметить иллюстрации, напоминающие об истории здания. Например, на пути из лобби в ресторан или кафе, гости заметят исторический талисман, пишет euromag.ru.

Центрального сберегательного банка – медоносную пчелу. В шаговой доступности от Párisi Udvar Hotel Budapest находится грандиозный Венгерский государственный оперный театр, неоклассическая Базилика Святого Стефана и цепной Мост Сеченьи – первый постоянный мост через Дунай.

Все 110 номеров Párisi Udvar Hotel Budapest выдержаны в стиле арт-нуво и дополнены работами современной венгерской художницы Агнес Тот. При создании картин она вдохновлялась готическими, мавританскими и восточными мотивами.

В отеле также есть 18 роскошных сьютов, среди которых просторный Budapest Residence на верхнем этаже отеля: он располагает отдельной террасой, где гости смогут расслабиться, наблюдая за городом во время заката или восхода.