В центре Амстердама произошла перестрелка

Сотрудники правоохранительных органов вынуждены были открыть стрельбу на поражение при попытке нейтрализовать вооруженного человека. Речь идет о 31-летнем жителе Амстердама. Он получил ранения и был доставлен в близлежащую больницу. Какими мотивами он руководствовался, пока остается непонятным.

Кроме того, в перестрелке пострадал проезжавший мимо велосипедист, его ранили в ногу. Он также был доставлен в больницу для оказания помощи. О состоянии обоих пострадавших пока ничего не сообщается, пишет euromag.ru.

Очевидцы утверждают, что слышали не менее 20 выстрелов. Место происшествия оцеплено, на месте работают следователи. Как сообщили в Центробанке, инцидент, по всей видимости, никак не связан с самой финансово-кредитной организацией.