В центре Амстердама произошла перестрелка

Четверг, 07 Февраль 2019 Мир Мир

В центре Амстердама произошла перестрелка

Перестрелка с участием полиции произошла в среду вечером в Амстердаме неподалеку от здания Центрального банка Нидерландов.

Сотрудники правоохранительных органов вынуждены были открыть стрельбу на поражение при попытке нейтрализовать вооруженного человека. Речь идет о 31-летнем жителе Амстердама. Он получил ранения и был доставлен в близлежащую больницу. Какими мотивами он руководствовался, пока остается непонятным.

Кроме того, в перестрелке пострадал проезжавший мимо велосипедист, его ранили в ногу. Он также был доставлен в больницу для оказания помощи. О состоянии обоих пострадавших пока ничего не сообщается, пишет euromag.ru.

Очевидцы утверждают, что слышали не менее 20 выстрелов. Место происшествия оцеплено, на месте работают следователи. Как сообщили в Центробанке, инцидент, по всей видимости, никак не связан с самой финансово-кредитной организацией.

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