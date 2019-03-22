В центре галактики нашли загадочные гигантские объекты

Пятница, 22 Март 2019 Мир Мир

В центре галактики нашли загадочные гигантские объекты

Международная группа астрономов обнаружила новые структуры в Млечном Пути, чье происхождение пока остается неизвестным.

Эти образования, напоминающие трубы, названы «дымоходами», они связаны с пузырями Ферми — двумя гигантскими областями слабого рентгеновского излучения, лежащими по обе стороны от плоскости галактики. Об этом сообщает издание Science News.

Структуры найдены с помощью космического рентгеновского телескопа XMM-Newton. В ширину они достигают около 300 световых лет, обладают более ярким рентгеновским излучением и находятся вблизи плоскости галактики. По словам ученых, объекты представляют собой «выхлопные отверстия», через которые энергия из центра Млечного Пути утекает к основаниям пузырей Ферми. Однако происхождение этих труб пока остается неизвестным.

Пузыри Ферми впервые описаны в 2010 году. Их диаметр составляет 25 тысяч световых лет, что сопоставимо с размером небольшой галактики. В 2011 году астрономы предположили, что они возникли благодаря активности Стрельца А* — сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики. Согласно гипотезе, когда Стрелец захватывает звезду, часть материала выбрасывается в пространство в виде протонов, которые бомбят межзвездный газ, заставляя его излучать электроны. Электроны в свою очередь испускают фотоны в рентгеновском диапазоне.

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