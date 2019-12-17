В центре Млечного Пути произошел неизвестный взрыв

Вторник, 17 Декабрь 2019 Мир Мир

В центре Млечного Пути произошел неизвестный взрыв

Международная группа астрономов выяснила, что около одного миллиарда лет назад в ядре Млечного Пути происходило взрывное образование звезд, которые затем превратились в сверхновые.

Точные причины этого события пока неизвестны. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи провели наблюдения с помощью телескопа VLT Европейской южной обсерватории в Чили. Оказалось, что около 90 процентов звезд в галактическом центре возникли 8-13,5 миллиарда лет назад, после чего ядро оставалось относительно спокойным в течение шести миллиардов лет. Однако затем произошла вспышка звездообразования длительностью менее 100 миллионов лет. За это время сформировались крупные звезды общей массой 42 миллионов Солнц.

По словам ученых, условия в центре Млечного Пути были схожи с условиями в галактиках, где за год формируются звезды с общей массой более 100 Солнц. В настоящее время скорость звездообразования очень медленная: около одной-двух солнечных масс в год.

Всплеск активности в ядре Млечного Пути привел к появлению тысяч звезд, чья продолжительность жизни достигает всего 10 миллионов лет, после чего они вспыхнули как сверхновые.

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