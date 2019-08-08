В центре Варшавы открылся новый отель

Четверг, 08 Август 2019 Мир Мир

В центре Варшавы открылся новый отель

В Варшаве открылся первый польский отель сети Four Points by Sheraton – Four Points By Sheraton Warsaw Mokotow.

Отель со 190 номерами удобно расположился в самом сердце делового района Варшавы в четырех километрах от аэропорта и в семи километрах от центра города.

Дизайн отеля выполнен в соответствии со стандартами сертификации LEED (руководства по энергоэффективному и экологическому проектированию) и вдохновлен работами известных польских художников 1950-х и 1960-х годов, пишет euromag.ru.

История Польши находит отражение в деталях, присутствующих в интерьере отеля: черно-белых фотографиях, аутентичных керамических изделиях от Любомира Томашевского, стеклянных фигурах от Збигнева Хорбови и мебели от Романа Модзелевского и Юзефа Черовского. Элементы винтажного дизайна гармонично дополнены современными технологиями, в том числе опцией онлайн-регистрации, электронными замками в номерах и доступом к приложениям YouTube и Netflix.

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