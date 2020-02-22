В Чехии хозяин собаки без намордника сам покусал контролера

Когда на это указал контролер, 53-летний пассажир разозлился и сам укусил проверяющего, а затем попытался сбежать.

По словам контролера, мужчина грубил и толкался. Когда проверяющий заблокировал двери, то получил несколько ударов по лицу. Коллега контролера тут же вызвала полицейских. Тест на алкогольное опьянение, который они провели, у агрессивного пассажира оказался отрицательным, пишет euromag.ru.

Контролер получил повреждения лица, сломанный зуб и укус левой руки до крови, сообщает чешское издание Vinegret.cz.