В Чехии выбрали здание года
Аюрведический павильон резорта «Святая Катерина» в Чехии был признан «зданием года».
Награда учреждена Чешским обществом архитекторов.
Автор проекта – Якуб Тейкл. Главная особенность здания – каменные опоры, которые создают эффект «парения». Внутри – аутентичные предметы интерьера из Индии, в том числе деревянные столы из Кералы для аюрведических процедур.
Резорт «Святая Катерина» находится на границе Богемии и Моравии, в окружении густых хвойных лесов, пишет euromag.ru.