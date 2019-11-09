В Чехии выбрали здание года

Суббота, 09 Ноябрь 2019 Мир Мир

В Чехии выбрали здание года

Аюрведический павильон резорта «Святая Катерина» в Чехии был признан «зданием года».

Награда учреждена Чешским обществом архитекторов.

Автор проекта – Якуб Тейкл. Главная особенность здания – каменные опоры, которые создают эффект «парения». Внутри – аутентичные предметы интерьера из Индии, в том числе деревянные столы из Кералы для аюрведических процедур.

Резорт «Святая Катерина» находится на границе Богемии и Моравии, в окружении густых хвойных лесов, пишет euromag.ru.

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