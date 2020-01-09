В черепе убитого человека нашли загадочный мозг

Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи проанализировали молекулярный состав мозговых тканей. Были выявлены 800 белков, некоторые из которых были достаточно функциональны, чтобы участвовать в иммунной реакции. Белки сформировали плотно упакованные агрегаты, оказавшиеся более стабильными, чем те, что обнаруживаются в мозге современных людей. Это может частично объяснить, почему мозговое вещество сохранилось.

Кроме того, важную роль сыграла среда, в которой нашли череп. Холод, влажность и мелкозернистый ил могли заблокировать доступ кислорода, который необходим для жизнедеятельности микроорганизмов, разлагающих мягкие ткани.

Череп с мозговым веществом был обнаружен группой археологов вблизи британской деревни Хеслингтон. Останки находились в заболоченной яме, однако никаких других тканей, например, волос, исследователи не нашли. Специалисты выяснили, что череп принадлежал человеку, которого обезглавили. Обычно мозговое вещество начинает разлагаться через несколько минут после смерти из-за большого количества жировых клеток. При этом исследователи обнаружили, что не было предпринято никаких попыток сохранить мягкие ткани, что делало находку еще более загадочной.